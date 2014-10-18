أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القصاص يبحث مع القنصل العام للصين بالاسكندرية فرص الاستثمار في محافظة الإسماعيلة

Google+ Print
القصاص يبحث مع القنصل العام للصين بالاسكندرية فرص الاستثمار في محافظة الإسماعيلة القصاص يبحث مع القنصل العام للصين بالاسكندرية فرص الاستثمار في محافظة الإسماعيلة

 

اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية

أستقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة « تشن شياومينغ» القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالأسكندرية  للتعرف على مشروع قناة السويس الجديدة ومدى الاستفادة منه وتأثيرها على العالم وزيارة مقر مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس والتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص العمل المتاحة فى المستقبل  .

وتأتى هذه الزيارة فى إطار إتفاقيات التعاون المشترك بين كل من جمهورية العربية ودولة الصين والعلاقات الوطيدة بين الجانبين وضمن اتفاقيات تبادل الخبرات والثقافات والوفود والزيارات .

وخلال اللقاء أستعرض محافظ الاسماعيلية مع القنصل الصينى أهم وأبرز المقومات والمزايا الاستثمارية التى تتمتع بها الاسماعيلية وفرص الاستثمار المتاحة فى المنطقة كما تم خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل دعم وتفعيل العلاقات بين الجانبين.

وأشار المحافظ الى ضرورة تفعيل دور الجانب الصينى ومد جسور التعاون لاقامة مشروعات صناعية واستثمارية مشتركة لافتا الى مقترح إقامة حديقة للصداقة الصينية المصرية على أرض الاسماعيلية وقاعة مؤتمرات كبرى مجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا قاعات المؤتمرات بالاستعانة بالخبرة الصينية فى هذا المجال وبحث إقامة اتفاقية توأمة بين محافظة الاسماعيلية وأحدى المقاطعات الصينية المماثلة.

كما تطرق الحوار بين الجانبين مناقشة عدد من المقترحات لاقامة مشروعات استثمارية مشتركة ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس .

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ الاسماعيلية والقنصل الصينى الدروع والهدايا التذكارية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع