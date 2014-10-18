القصاص يبحث مع القنصل العام للصين بالاسكندرية فرص الاستثمار في محافظة الإسماعيلة

أستقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة « تشن شياومينغ» القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالأسكندرية للتعرف على مشروع قناة السويس الجديدة ومدى الاستفادة منه وتأثيرها على العالم وزيارة مقر مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس والتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص العمل المتاحة فى المستقبل .

وتأتى هذه الزيارة فى إطار إتفاقيات التعاون المشترك بين كل من جمهورية مصر العربية ودولة الصين والعلاقات الوطيدة بين الجانبين وضمن اتفاقيات تبادل الخبرات والثقافات والوفود والزيارات .

وخلال اللقاء أستعرض محافظ الاسماعيلية مع القنصل الصينى أهم وأبرز المقومات والمزايا الاستثمارية التى تتمتع بها الاسماعيلية وفرص الاستثمار المتاحة فى المنطقة كما تم خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل دعم وتفعيل العلاقات بين الجانبين.

وأشار المحافظ الى ضرورة تفعيل دور الجانب الصينى ومد جسور التعاون لاقامة مشروعات صناعية واستثمارية مشتركة لافتا الى مقترح إقامة حديقة للصداقة الصينية المصرية على أرض الاسماعيلية وقاعة مؤتمرات كبرى مجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا قاعات المؤتمرات بالاستعانة بالخبرة الصينية فى هذا المجال وبحث إقامة اتفاقية توأمة بين محافظة الاسماعيلية وأحدى المقاطعات الصينية المماثلة.

كما تطرق الحوار بين الجانبين مناقشة عدد من المقترحات لاقامة مشروعات استثمارية مشتركة ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس .

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ الاسماعيلية والقنصل الصينى الدروع والهدايا التذكارية .