الرئيس الفلسطينى يلوح بإجراءات قانونية دولية لحماية المسجد الأقصى

لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، باتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الاقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وقال عباس في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح التي تعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله “إن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي بخصوص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك”. وأضاف: “لن تسمح لقطعان المستوطنين بالعبث في المسجد الأقصى”.

ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح أعلى هيئة قيادية للحركة ويضم 130 عضوا، ويجتمع أربع مرات سنويا لإقرار سياسات الحركة وأوضاعها التنظيمية .

وتعتبر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحزب الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأة المنظمة.

وأضاف عباس”أن مواضيع أساسية ستطرح خلال هذه الاجتماعات وهي القدس واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك”.

وعن تعثر عملية السلام مع الإسرائيليين قال عباس “سيتم بحث التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم المشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد وهذا مهم جدا”.