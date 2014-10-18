مدرب الشرطة: الفوز على الأهلي مستحيل بعد لقاء الرجاء

توقع خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطة خسارة فريقه أمام الأهلي، وهو ما حدث بنتيجة 3-0 في الدوري المصري.

خالد القماش تحدث بعد المباراة، مفصحا "كنت متخوفا للغاية من هذا اللقاء، لأن الأهلي مستحيل أن يخسر مجددا بعد سقوطه أمام الرجاء".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 2-1 أمام الرجاء في المباراة الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

وسأل أحد الصحفيين مدرب فريق اتحاد الشرطة عن "لماذا لم يكرر فريقه عرضه القوي الذي ظهر عليه أمام الزمالك".

وكان الشرطة قد تعادل مع الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأجاب القماش "جدول الدوري صعب للغاية بالنسبة لنا، جعل كل المباريات القوية في بداية الموسم".