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جاريدو: لقاء الرجاء زاد حافز الأهلي أمام الشرطة

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جاريدو: لقاء الرجاء زاد حافز الأهلي أمام الشرطة جاريدو: لقاء الرجاء زاد حافز الأهلي أمام الشرطة

أثنى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على لاعبي فريقه بعد الفوز أمام اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف من دون رد.

الأهلي خسر في انطلاقة موسمه بالدوري المصري أمام الرجاء بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، قبل العودة لمسار الانتصارات أمام الشرطة.

وبعد مباراة الشرطة، عقب جاريدو في المؤتمر الصحفي "الخسارة أمام الرجاء زادت حافز اللاعبين لتقديم أقصى ما لديهم".

وتابع "الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية، لكن العمل لازال قائما".

ويلعب الأهلي في الجولة التالية من المسابقة أمام الإسماعيلي في ملعب الجونة.

وعقب جاريدو "مباراة الإسماعيلي مختلفة تماما.. لكن سنحضر لها بالطريقة نفسها التي استعدينا بها لاتحاد الشرطة".

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