الأهلي يفلت من كمين الشرطة ويستعيد توزانه في الدوري

كتب || محمد خالد

حقق فريق الأهلي فوزًا سهلًا على على فريق اتحاد الشرطة الرياضي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما من مؤجلات الأسبوع الأول للدوري العام.

بهذه النتيجة يحقق الفريق الأحمر فوزه الأول هذا الموسم ويضع في رصيده أول ثلاثة نقاط يحتل بها المركز الرابع عشر ويسعيد توازنه بعد هزيمته المفاجئة أمام فريق الرجاء في افتتاح مبارياته بالمسابقة بهدف مقابل هدفين، بينما يتجمد رصيد الشرطة عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

حاول لاعبو الشرطة فرض سيطرتهم على بداية اللقاء عن طريق تشكيل هجمات على مرمى الأهلي ولكن لم ينجحوا في تهديد مرمى أحمد عادل عبد المنعم.

ومع انتهاء العشر دقائق الأولى يسيطر لاعبو الفريق الأحمر على مجريات الأمور، ويتراجع لاعبو الشرطة للدفاع أمام منطقة مرماهم.

وينجح عمرو جمال في إحراز الهدف الأول لفريقه بعد عرضية ولا أروع من وليد سليمان في الدقيقة 14 ينقض عليها المهاجم الشاب ويضعها في الشباك.

بعد الهدف يواصل لاعبو الأهلي هجماتهم سعيًا وراء مضاعفة النتيجة، ويسقط سليمان أرضًا داخل منطقة الـ 18 ويطالب زملاءه باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يشير باستئناف اللعب.

ويسدد سليمان ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 29 ينقذها حارس الشرطة بأطراف أصابعه ويبعدها لركنية.

ويرسل تريزيجيه عرضية رائعة لسليمان – أخطر لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول – لينفرد بالمرمى ولكنه يسدد في جسد الحارس لتضيع فرصة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 40 يسجل يحيى توريه في مرماه بطريق الخطأ بعد عرضية رائعة من تريزيجيه من الرواق الأيسر يفشل توريه في تشتيتها لتصير النتيجة 2-0 للأهلي.

وتمر الدقائق وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

مع بداية الشوط الثاني يبدل لاعبو الشرطة ألوان قمصانهم ويرتدون القميص الأبيض بدلًا من الأزرق دون مبرر واضح، ويجري خالد القماش التغيير الأول للشرطة بنزول شمامة على حساب أحمد كشري.

وينشط لاعبو الشرطة سعيًا وراء تعديل النتيجة، وتتمثل الخطورة بين أقدام أحمد البسيوني ونانا، بينما يتراجع لاعبو الأهلي للدفاع.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 61 يسدد عمرو جمال من خارج منطقة الـ 18 كرة قوية ترتد من العارضة لتصل إلى أحمد عبد الظاهر منفردًا بالمرمى ولكن عصام سعد يتألق وينقذ مرماه من فرصة الهدف الثالث.

وينجح سليمان في تتويج مجهوده طيلة اللقاء ويحرز الهدف الثالث للأهلي من انفراد تام بمرمى الشرطة في الدقيقة 65 ليتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويجري جاريدو تغييره الأول بنزول الناشئ محمد هاني على حساب أحمد عبد الظاهر يعقبه تغيير ثان بنزول رمضان صبحي على حساب وليد سليمان.

ويستسلم لاعبو الشرطة تمامًا بعد الهدف الثالث وتنجح تغييرات جاريو في إضفاء مزيد من الحيوية على خط وسط الأهلي، ويشترك عماد منعب على حساب عمرو جمال في الدقيقة 80.

ويرسل محمد هاني عرضية رائعة يرتقي لها عماد متعب في الدقيقة 83 ولكنها تعلو العارضة لتضيع فرصة الهدف الرابع.

وتمر الدقائق ويحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع تمر دون خطورة على المرميين ويطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.