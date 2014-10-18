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واشنطن ترحب بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية بالحكومة العراقية

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واشنطن ترحب بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية بالحكومة العراقية واشنطن ترحب بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية بالحكومة العراقية

جون كيرى

رحبت الولايات المتحدة بتصديق البرلمان العراقي اليوم على تعيين مرشحي منصب وزير الداخلية ومنصب وزير الدفاع ، بالاضافة الى مناصب خمسة آخرين والتي كانت شاغرة منذ تشكيل العراقية الأخيرة.

وقالت الخارجية الأمريكية ـ في بيان اليوم ـ أن الوزراء الجدد يمثلون التعددية الموجودة داخل المجتمع العراقي، وأشارت إلى أن الخطوة التي تم اتخاذها اليوم هي استكمال لتشكيل حكومة حيدر البغدادي التي تمثل كافة طوائف الشعب العراقي كما أنها خطوة هامة في الحرب طويلة الامد للتصدي لتنظيم داعش واستعادة الاستقرار في البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع رئيس الوزراء العراقي العبادي وأعضاء حكومته والشعب العراقي، كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى التعاون مع جميع الوزراء الجدد في مختلف المجالات وفقًا للاتفاقية الإطارية الاستراتيجية خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة.

أ ش أ

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