السادات يطالب بوقف الهجمة الممنهجة التي يقودها وزيرالثقافة على قيادات ومؤسسات الوزارة

كتب : ولاء نعمة الله الخميس 30-05-2013 11:36

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بوقف الهجمة الممنهجة وغير المبررة التى يقوم بها وزير الثقافة الدكتور علاء عبدالعزيز على مؤسسات ثقافية كبرى كالهيئة العامة للكتاب وقطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون ودار الأوبرا المصرية إلى جانب الإطاحة بقيادات وقامات رفيعة لها مكاناتها وثقلها وتاريخها الثقافي والمهني المحترم والمعروف.

وأكد السادات أن رواد التنوير المصريين في مجالات الفن والتمثيل والإخراج والموسيقى والمسرح يجب الحفاظ عليهم والاستفادة من آرائهم وأفكارهم وخبراتهم الواسعة وليس تهميشهم وكفانا ما يعانيه الإعلاميون، كما أن أسماء مثل فاروق شوشة وأحمد عبدالمعطي حجازي، وخالد يوسف، وأحمد مجاهد، وسامح مهران، وإيناس عبد الدايم وعمر خيرت، وغيرهم قدموا لوزارة الثقافة وللمصريين على مدار سنوات وعقود حصيلة ثقافية وفنية ومعرفية لها كل الإحترام والتقدير.

واستنكر السادات ما حدث في اللجنة الثقافية بمجلس الشورى والتي أوصت بمنع فن الباليه من دار الأوبرا، مشيرا إلى أنه لم يحدث من قبل أن يتدخل الوزير الذي يتواجد على رأس الوزارة في عمل اللجان بهذا الشكل الفج الذي أثار استياء وغضب كل المصريين.