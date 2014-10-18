تعليم المنوفية : الوزارة لم تعلن عن نتيجة مسابقة 30 الف معلم والتعيين دون إختبارات

قال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية, أنه لم يتم الاعلان عن نتيجة مسابقة 30 الف معلم التى اعلنتها الوزارة حتى الان, مؤكدا أنه لم يصلهم إى أخبار عن نتيجة المسابقة .

وأضاف فى تصريحات صحفية, أن الاختيار سيتم من الوزارة الكترونيا دون تدخل بشرى , مشيرا إلى ان الاختيار الالكترونى قضى على الوسطة والمحسوبية فى التقديم الورقى للمسابقات .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه عقب إعلان أسماء الفائزين فى المسابقة سيتقدمون باوراقهم دون إى اختبارات حيث أن اختيار الاسماء سيكون طبقا للشروط التى وضعتها الوزارة .

وأوضح عمارة أن نصيب المحافظة من الـ30 ألف فرصة 1020 فرصة بالاضافة إلى 5% نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة .