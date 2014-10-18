«الكفن الأبيض»..كابوس من 300 مُسلح يطارد «داعش» فى سوريا

باتت جماعة الكفن الأبيض التي تثير الذعر لدى عناصر تنظيم “داعش” وتلاحقهم، يبلغ عدد مقاتليها 300 مقاتل، وقتلوا حتى اليوم ما يزيد عن 100 عنصر من “داعش” وقامت بعمليات خطف واغتيال بعبوات ناسفة ضد التنظيم.

وتطارد جماعة “الكفن الأبيض” أمراء “داعش” وعناصره في أهم معاقله شرق سوريا، تأسست هذه الجماعة المسلحة حديثاً في ديرالزور بعد سيطرة التنظيم على المدينة وريفها.

يتجاوز عدد مقاتليها الـ 300 مقاتل، أغلبهم من أبناء مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية، سميت بالكفن الأبيض في إشارة إلى كفن الموت الذي ينتظر عناصر التنظيم المسؤولين عن جرائم ضد الشعب السوري.

و80 % من عناصر الكفن الأبيض لم يشاركوا في القتال سابقاً، قائدهم العسكري الملقب بأبو عبود أكد أن العناصر خضعوا لدورات وتدريبات عسكرية مكثفة، وكان أبو عبود قائداً لجماعة تقاتل الجيش السوري قبل أن يسحقها “داعش” بعد سيطرته على دير الزور.

الجماعة، وبحسب المرصد السوري، قتلت أكثر من 100 عنصر من “داعش”، تعمل بسرية تامة على شكل خلايا، قامت بعدد من عمليات خطف واغتيال وزرع عبوات ناسفة، واستهداف عدد من قادة وأمراء التنظيم في البوكمال.

كما نفذت الكفن الأبيض، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عمليات قتل وخطف شملت مسؤولين محليين كبار في التنظيم.

الصحيفة البريطانية ذكرت أن الجماعة وبالرغم من صغرها وقلة إمكاناتها نجحت في نشر الذعر بصفوف التنظيم في البوكمال خصوصاً، وديرالزور عموماً، بسبب نشاطها المتنامي.

أبرز هجمات جماعة “الكفن الأبيض” على “داعش” تمثلت في إعلان سرايا “الكواتم” التابعة لها استهداف المقر الرئيسي للتنظيم في بلدة العشارة وعدد من نقاط داعش في دير الزور ومدينة الرقة.