5 مستحضرات تجميل موجودة في حقيبة النجمات

ليس سرّاً أنّ النجمات يحاولن التنويع في مستحضرات التجميل، واختيار ما يناسب بشرتهنّ ويؤمّن لهنّ ليس فقط التجميل، بل الحماية والعناية. لكنّ الجديد أنّ غالبية النجمات يستخدمن منتجات التجميل "شانيل". وفي حديث صحفي لخبيرة التجميل Kara Yoshimoto معلومات عن أهمّ مستحضرات التجميل الخاصّة بكلّ نجمة.

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Le Volume de Chanel Mascaraالمستحضر الذي لا تتخلّى عنه halle berry وهو الماسكرا الأفضل للحصول على رموش طويلة بطريقة سريعة لا تتساقط ولا تتكتّل. سهلة الاستخدام، وتمنحك إطلالة طبيعيّة.

CHANEL Sublimage La Crème Yeux هذا المستحضر موجود دائماً في حقيبة Blake Lively اذ تستخدمه ككريم أساسي قبل المكياج. هو آمن للعيون الحسّاسة، كما يحتوي على مادّة مرطّبة، مما يجعل بشرتك ناعمة وسلسة للغاية. يوضع حول العينين وعلى الوجنتين، لأفضل النتائج.

CHANEL StyloYeux Waterproof Long-Lasting Eyelinerهذا الآي لاينر لا تستغني عنه Jessica Bielإذ من السهل استخدامه لرسم العين، ويبقى لفترة طويلة. كما أنّه يناسب كلّ ألوان الظلال.

CHANEL Quadra Eyeshadow in TisséRivoliتعتبر هذه الألوان هي الأفضل بالنسبة لكلّ النساء، لما تمنحه من إطلالة دافئة وطبيعيّة. وتحديداً المرأة السمراء على غرار Lupita

CHANEL Éclat Lumière Highlighter Face Penهو المنتج الذي يستخدم في ظلال مختلفة لتسليط الضوء على عظمة الحاجب، عظام الخدّ العليا، والأنف.إضافة الى قدرته على تغطية البقع حول الفم وعلى الأنف والسواد تحت العين. يمكنك وضع المنتج بالفرشاة، ثم يُنصح باستخدام الأصابع للمزج وللحصول على النتيجة المطلوبة. والجدير ذكره أنّ cara delevingne تستخدم هذا المستحضر لتسليط الضوء على حواجبها.



وأنت، أخبرينا ما هو مستحضر التجميل الذي تعتبرينه الأفضل؟

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