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الزعفران لجمال البشرة ونضارتها

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الزعفران لجمال البشرة ونضارتها الزعفران لجمال البشرة ونضارتها

السبت 18-10-2014 16:48

يعتبر الزعفران من أغلى وأنقى البهارات في العالم، والإقبال على شرائه لا يقل أبداً، ففوائده في إعداد ألذ الأطعمة والمشروبات تجعله في قائمة البهارات المفضلة لدى المجتمع الخليجي.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزعفران على الكثير من الفوائد الجمالية ذات التأثير الكبير على الجسم بصفة عامة والبشرة بصفة خاصة، فالزعفران من البهارات التي تغذي البشرة وتنقيها وتجعلها دائمة النضارة والحيوية.
ولتتمتع بشرتك بفوائد الزعفران يمكنك اختيار واحدة أو أكثر من هذه الاستخدامات الجمالية المتعددة له:

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1.لجسم نقي خالٍ من السموم
قومي بإذابة كمية قليلة من الزعفران في كوب من الماء، ثم تناوليه في الصباح بشكل يومي ليخلص جسمك من السموم ويجعلك مليئة بالنشاط والحيوية.
2.لجسم ناعم ونضر
قومي بوضع القليل من الزعفران في مياه الاستحمام، وسيساعدك الاستلقاء في ماء الزعفران على التمتع ببشرة ناعمة ونضرة خالية من العيوب.
3.لبشرة وردية صافية
أضيفي الزعفران إلى الشاي أو أي نوع آخر من المشروبات الساخنة للحصول على بشرة أكثر وردية ودموية، فالزعفران يحتوي على فيتامين A)) و (C) الهامين لإعطاء البشرة اللون الوردي المشرق.
4.لوجه خالٍ من حبوب الشباب
الزعفران من البهارات القاتلة للبكتيريا، فقط قومي بوضعه على بشرتك مذاباً في القليل من الماء ليساعدك على التخلص من حب الشباب، إضافة إلى أنه يقوم بتوحيد لون البشرة.

 

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