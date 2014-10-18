ممدوح عباس يسدد جزء من صفقة أحمد علي للإسماعيلي

دخلت خزينة النادي الإسماعيلي 260 ألف جنيه من المصري البورسعيدي، ومن صفقة قديمة تخص المهاجم الدولي أحمد علي.

فقد دفع الزمالك جزء من صفقة ضم أحمد علي بحسب ما أكده نادي الإسماعيلي اليوم السبت.

وكان ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قد أرسل 150 ألف جنيه وطلب تأجيل تسديد مبلغ ال100 ألف جنيه لبعض الوقت لتدبير المبلغ.

كما قام النادي المصرى بتسديد مبلغ الـ110 ألف جنيه قيمة تأجير ملعب ستاد الإسماعيلية,

وجاء الأمر بعد أن قام الإسماعيلي بالتهديد بعدم استقبال مباريات الفريق البورسعيدي فى حالة عدم تسديد المتأخرات .