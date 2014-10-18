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باتشيكو ' من المدرجات ' يكلف الجهاز المساعد بتحمل مسؤولية لقاء دجلة

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باتشيكو ' من المدرجات ' يكلف الجهاز المساعد بتحمل مسؤولية لقاء دجلة باتشيكو ' من المدرجات ' يكلف الجهاز المساعد بتحمل مسؤولية لقاء دجلة

اكتفى جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بمشاهدة تدريبات الفريق الأبيض ليوم السبت من المدرجات.

فضل المدرب البرتغالي المخضرم ألا يتدخل في استعدادات الزمالك لمباراة وادي دجلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن باتشيكو طلب من الجهاز الفني المساعد له بالتحضير للمباراة بشكل كامل.

وجاء طلب باتشيكو كونه يعرف أن الوقت ضيق حتى يتعرف على كل شيء خاص بالزمالك.

لهذا يفضل باتشيكو التواجد في أرض الملعب، لكن مع ترك مساحة كبيرة للجهاز الفني المساعد لاتخاذ قرارات مباراة وادي دجلة.

باتشيكو تولى مسؤولية الزمالك خلفا لحسام حسن، الذي رحل عن الفريق بعد فوز في الدوري وتعادلين.

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