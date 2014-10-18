المتحدث العسكرى: المناورة “بدر ٢٠١٤” تهدف التأكيد على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة

أكد المتحدث العسكري الرسمي العميد محمد سمير أن المناورة “بدر ٢٠١٤” التي تنفذها القوات المسلحة على مدار ٢٧ يوما تهدف التأكيد على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة والمتمثلة فى القدرة على الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا.

وقال العميد محمد سمير، في تصريح له مساء اليوم الأحد، “إن المناورة بدر ٢٠١٤ تعد أكبر مناورة تدريبية تجريها القوات المسلحة ضمن الأنشطة التدريبية للعام التدريبي ٢٠١٤” .. مشيرا إلى أنها من أكثر المناورات تطورا من حيث التخطيط وحجم القوات المشاركة فيها.

وأضاف “أن المناورة بدر ٢٠١٤ تتضمن تنفيذ الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية لعدد من المشروعات التكتيكية بجنود باستخدام مقلدات المايلز”.

أ ش أ