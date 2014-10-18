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نشطاء يعرضون فيديو لما قالوا إنها طائرة حربية تابعة لـ«داعش» في سوريا

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نشطاء يعرضون فيديو لما قالوا إنها طائرة حربية تابعة لـ«داعش» في سوريا نشطاء يعرضون فيديو لما قالوا إنها طائرة حربية تابعة لـ«داعش» في سوريا

تداول نشطاء سوريون، السبت، مقطع تم بثه على موقع «يوتيوب» لما قالوا إنها طائرة تابعة لتنظيم «داعش» تحلّق على علو منخفض في ريف محافظة حلب، شمالي سوريا.

وعبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، قال الإعلامي السوري المعارض، موسى المعمر، إنه ينشر للمرة الأولى مقطع فيديو لما قال إنها طائرة حربية من طراز «ميج» استولى عليها «داعش»، وحلقت على علو منخفض، الجمعة، في ثلاث طلعات تدريبية بريف حلب.

وأضاف العمر أن «الطائرة حلقت قبيل المغرب قرب مطار الجراح المعروف بكشيش في أول استخدام للتنظيم لهذه الطائرات».

ويظهر في مقطع الفيديو، البالغة مدته 9 ثوان فقط، طائرة حربية لم يتبين نوعها، تحلق على ارتفاع عشرات الأمتار، فيما يردد أشخاص عبارة «الله أكبر».

وانتشر هذا المقطع سريعا على صفحات التواصل الاجتماعي.ولم يتسنّ التأكد من صحة الفيديو أو من صدقية ما قاله العمر من مصدر مستقل، ولا يتسنى عادة الحصول على تعليق من «داعش» جراء القيود التي يفرضها التنظيم على التعامل مع وسائل الإعلام.

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