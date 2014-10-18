تجمهر لأهالى قتيل أمام مركز شرطة دار السلام بسوهاج

تجمهر عدد كبير من أهالى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج أمام مركز شرطة دار السلام جنوب المحافظة وذلك عقب وفاة شخص من أبناء المركز إثر اشتباكات بين قوات الشرطة وتجار سلاح.

وكان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج تلقى بلاغ يفيد قيام عدد كبير من أهالى دار السلام بالتجمهر أمام مركز الشرطة بعد وفاة أحد الاشخاص نتيجة مطاردة لقوات مباحث دار السلام لسيارة تحمل مسلحين وبها كمية من الأسلحة طبقا لتحريات المباحث وأثناء المطاردة تم تبادل إطلاق النار بمنطقة مجلس مدينة دار السلام أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص تصادف وجودة بمنطقة الاشتباكات .

وقام أقارب القتيل وعدد من الاهالى بالتجمهر أمام مركز الشرطة وتم الدفع بعدد من قوات الأمن المركزى للسيطرة على الموقف.