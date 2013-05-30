«هاشتاج» غاضب على «تويتر» للدعاء على الرئيس لأنه «أضاع النيل»

دعا عليه النشطاء: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

كتب : أحمد الشمسى منذ 48 دقيقة

صورة الهاشتاج على تويتر

مع الإيذان ببدء العمل فى سد النهضة الإثيوبى والقرار بتحويل مجرى النيل الأزرق، تداول النشطاء على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» فيديو للرئيس محمد مرسى وقتما كان مرشحا فى الانتخابات الرئاسية، يؤكد فيه أن حصة مصر من مياه النيل ستزيد بالدعاء، لكن يبدو أن دعاء الرئيس المنتخب على أرض الواقع قد انقلب عليه فى الواقع الافتراضى؛ حيث أطلق نشطاء «تويتر» هاشتاج بعنوان «حملة الدعاء على مرسى والإخوان»، بالتزامن مع «هاشتاج» آخر تحت اسم «الدعاء هو الحل للتخلص من الجماعة».

الفيديو الذى أبرز تصريحات «مرسى» مرشحا كان تسجيلا مع قناة «العربية» قال فيه: «سنرفع أيدينا إلى السماء ونقول يا رب، وسنتعامل مع الكل بمبدأ التساوى والشراكة الحقيقية والحب والاحترام المتبادل».. رد عليه عبد السلام حسين: «اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا». وأضاف محمد المصرى: «إلهى تجيلك نهضة تشيلك يا بديع انت وإخوانك ومكتب إرشادك»، وكتب محمد عبدالحميد ساخراً: «مرسى: نسألكم الدعاء.. ما تقلقش يا ريس.. ده الشعب كله بيدعى دعاء.. ما أقولكش!»، وكتب حساب يحمل اسم «الثائر»: «مرسى قال سنزيد مياه النيل بالدعاء! طيب ما تزود لنا شوية اقتصاد بنفس الدعاء يا معلم»، وتساءلت «نردين»: «يا جماعة حد يشوف دعاء فين، عاوزين نخلص»، وقال حسام الدين محمود: «مرسى قالك بالحب والدعاء هنزود المياه.. فكرنى بأغنية يا مطره رخى رخى»، وفسر أحد المستخدمين، يدعى معتز زكى، إطلاق حملات الدعاء على الرئيس والإخوان بسبب ضياع النيل فى عهد «مرسى».

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