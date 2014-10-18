“أبل” تطلق إمكانية مسح البيانات الشخصية عن بعد بـ “IOS8″ حال سرقة هاتف “أيفون”

بعد انتقادها من جراء إطلاقها نظام تشغيل معيوب وهواتف مرنة قررت “آبل” إعادة اعتبارها أمام الجمهور، وذلك عن طريق إدخال ما يسمى بـ “زر الموت” في برمجيات كل الاجهزة التابعة لها .

“زر الموت” في حقيقة الأمر هو عبارة عن خاصية حجب عن بعد لكل المعلومات التي يتضمنها الجهاز في حالة فقدانه أو سرقته، لكن لن يسري مفعوله إلا في الصيف القادم.

يذكر أن وظيفة حجب المعلومات ظهرت في نظام التشغيل ” iOs 7″ لأول مرة في سبتمبر2013 لكنها تبدأ الآن العمل تلقائياً، أي من دون إعلام صاحب الجهاز.

> إذن ففي حال فقدان الهاتف الذكي تحجب المعلومات الواردة فيه بواسطة كلمة مرور يعرفها صاحبه فقط ويدخلها من جهاز آخر. كما يمكن إدخال رقم تلفون يتيح لشخص عثر على هاتف ضائع فرصة للاتصال بصاحبه.

ويرى الخبراء أن اتخاذ تلك الإجراءات تقلل من إحصائيات سرقة هواتف “أيفون”.

وتدل الإحصائيات على أن عدد حالات سرقة الهواتف في نيويورك انخفض بعد تطبيق “زر الموت” بنسبة 19% ، وفي سان فرانسيسكو بنسبة 38%.