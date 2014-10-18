أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“أبل” تطلق إمكانية مسح البيانات الشخصية عن بعد بـ “IOS8″ حال سرقة هاتف “أيفون”

Google+ Print
“أبل” تطلق إمكانية مسح البيانات الشخصية عن بعد بـ “IOS8″ حال سرقة هاتف “أيفون” “أبل” تطلق إمكانية مسح البيانات الشخصية عن بعد بـ “IOS8″ حال سرقة هاتف “أيفون”

بعد انتقادها من جراء إطلاقها نظام تشغيل معيوب وهواتف مرنة قررت “آبل” إعادة اعتبارها أمام الجمهور، وذلك عن طريق إدخال ما يسمى بـ “زر الموت” في برمجيات كل الاجهزة التابعة لها .

“زر الموت” في حقيقة الأمر هو عبارة عن خاصية حجب عن بعد لكل المعلومات التي يتضمنها الجهاز في حالة فقدانه أو سرقته، لكن لن يسري مفعوله إلا في الصيف القادم.

يذكر أن وظيفة حجب المعلومات ظهرت في نظام التشغيل ” iOs 7″ لأول مرة في سبتمبر2013 لكنها تبدأ الآن العمل تلقائياً، أي من دون إعلام صاحب الجهاز.
> إذن ففي حال فقدان الهاتف الذكي تحجب المعلومات الواردة فيه بواسطة كلمة مرور يعرفها صاحبه فقط ويدخلها من جهاز آخر. كما يمكن إدخال رقم تلفون يتيح لشخص عثر على هاتف ضائع فرصة للاتصال بصاحبه.

ويرى الخبراء أن اتخاذ تلك الإجراءات تقلل من إحصائيات سرقة هواتف “أيفون”.

وتدل الإحصائيات على أن عدد حالات سرقة الهواتف في نيويورك انخفض بعد تطبيق “زر الموت” بنسبة 19% ، وفي سان فرانسيسكو بنسبة 38%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا