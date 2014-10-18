أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصورة .. مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب ينفذ عملية استشهادية في العراق

Google+ Print
بالصورة .. مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب ينفذ عملية استشهادية في العراق بالصورة .. مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب ينفذ عملية استشهادية في العراق
أحمد الدوري يرتدي ملابس داعش

أحمد الدوري يرتدي ملابس داعش

كتب – ثروت منصور

قال مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية  بالعراق والشام المعروف إعلاميا بـ”داعش” أن المرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب المصري حمد الدروي ضابط شرطة سابق توفي بعد تنفيذه عملية استشهادية في العراق.

ونشر الصحفي العراقي حسين المعاضيدي  صورة أحمد الدروي حاملا سلاحه ويرتدي لابس داعش.

جدير بالذكر أن أحمد الدروي  كان مرشحا في الانتخابات  البرلمانية عام 2012 عن دائرة حلوان و المعادي و 15 مايو و التبين.

ولم يتسن لوكالة “أونا” التأكد من مصدر أمني حول صحة الخبر الذي يتداوله عناصر تنظيم داعش .

 

 

 

 

 

298820_282899091732781_1165837020_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا