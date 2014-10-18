بالصورة .. مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب ينفذ عملية استشهادية في العراق

كتب – ثروت منصور

قال مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروف إعلاميا بـ”داعش” أن المرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب المصري حمد الدروي ضابط شرطة سابق توفي بعد تنفيذه عملية استشهادية في العراق.

ونشر الصحفي العراقي حسين المعاضيدي صورة أحمد الدروي حاملا سلاحه ويرتدي لابس داعش.

جدير بالذكر أن أحمد الدروي كان مرشحا في الانتخابات البرلمانية عام 2012 عن دائرة حلوان و المعادي و 15 مايو و التبين.

ولم يتسن لوكالة “أونا” الإخبارية التأكد من مصدر أمني حول صحة الخبر الذي يتداوله عناصر تنظيم داعش .