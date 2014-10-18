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الخارجية الأمريكية ترفض انتقادات وزير إسرائيلي لتصريحات كيري

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الخارجية الأمريكية ترفض انتقادات وزير إسرائيلي لتصريحات كيري الخارجية الأمريكية ترفض انتقادات وزير إسرائيلي لتصريحات كيري

جون كيري

أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لتوجيه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت انتقادات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري؛ بأن الأخير يربط الجمود الذي يعتري عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية بصعود تنظيم “داعش”.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف -في بيان نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إن تصريحات كيري تم إخراجها عن السياق “لأسباب سياسية”.. مضيفة “لم يربط كيري بين تنامي داعش وإسرائيل”.

وأوضحت أنه أثناء تشكيل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة داعش، قال زعماء العالم لكيري إن الوضع في الشرق الأوسط سيكون أفضل بكثير إذا تم التوصل لحل إزاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود..مشيرة بقولها “لا شيء جديد، لم يقرأ الوزير الإسرائيلي كلام كيري على حقيقته، أو أن شخصا ما حاول تشويه الحقائق”.

كان كيري قد قال، في تصريحات أمس الأول الخميس، “إن العديد من زعماء العالم يعتقدون أن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يعد بمثابة تأجيج للعنف وسبب للتجنيد في صفوف التنظيم الإرهابي”.

وانتقد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الجمعة تصريحات كيري بزعم أنها تشير إلى أن عدم تسوية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يساهم في صعود تنظيم “داعش”.

أ ش أ

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