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ضبط 25 ألف قرص ترامادول بحوزة راكب متجه للدوحة بمطار الأقصر‎

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ضبط 25 ألف قرص ترامادول بحوزة راكب متجه للدوحة بمطار الأقصر‎ ضبط 25 ألف قرص ترامادول بحوزة راكب متجه للدوحة بمطار الأقصر‎

مطار الأقصر‎

تمكنت سلطات مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب 24 ألف و725 قرص ترامادول بحوزة راكب مصري متجه الي العاصمة القطرية الدوحة .

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر تلقي إخطارا من اللواء هشام الحسيني مدير مطار الأقصر الدولي  يفيد بتمكن ضباط أمن الموانئ بالمطار من ضبط إبراهيم.م.س ” 26 سنة” ومقيم مركز القوصية بأسيوط وبحوزته 24 ألف و725 قرص  ترامادول أثناء قيامه بانهاء إجراءات السفر الي العاصمة القطرية الدوحة .

وتبين من التحريات أن المتهم هارب من تنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات على إثر اتهامه بالاتجار بالمخدرات .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق  .

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