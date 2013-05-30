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انطلاق مسيرة طلاب الثانوية إلى وزارة التعليم للمطالبة بإقالة "مسعد"

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انطلاق مسيرة طلاب الثانوية إلى وزارة التعليم للمطالبة بإقالة "مسعد" انطلاق مسيرة طلاب الثانوية إلى وزارة التعليم للمطالبة بإقالة "مسعد"

كتب : توفيق شعبان منذ 44 دقيقة

انطلق منذ قليل العشرات من طلاب الثانوية العامة من محيط مسجد السيدة زينب في مسيرة إلى وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، وإقالة رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، وإعادة هيكلة الوزارة، ورفع كفاءة التعليم، والسماح بممارسة العمل السياسي داخل المدارس، وتعديل نظام الثانوية العامة الجديد.

وطالب الطلاب، في بيان لهم، بتجريم أي شكل من أشكال الإهانة سواء اللفظية أو الجسدية للطلاب داخل المدارس، وإنشاء مجلس استشاري طلابي يختص بالموافقة على أو رفض المقترحات الجديدة لتطوير التعليم، وإعادة النظر في توزيع درجات الصف الثالث الثانوي.

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