نظرة على أناقة الحمل من زوي سالدانا

خلال الأشهر الماضية أعلنت العديد من النجمات عن حملهن، ولكن كنا في انتظار إطلالات النجمة السمراء الجميلة زوي سالدانا Zoe Saldana بالتحديد، حيث أنها تملك ذوقاً فريداً ومتنوعاً، كما أنها تظهر كل مرة بإطلالة تلفت أنظار المصورين في كل حفل تحضره.

تحرص النجمة على أن تنوع في اختيار الطبعات المختلفة والألوان الناعمة، ففي إحدى إطلالاتها في بداية أيام الحمل اختارت زوي فستاناً رائعاً من Valentino لإطلالتها على السجادة الحمراء، وفي إطلالة أخرى ارتدت فستاناً ناعماً من Burberry بتصميم نهاري بسيط، كما أنها اعتمدت الاختيارات الكلاسيكية كالأبيض والأسود في عدد من إطلالاتها، فبدت متألقة كعادتها، وعلى الرغم من حملها إلا أنها لا تستغني عن الكعب العالي، وقد اختارت تصاميم مختلفة وألواناً ملفتة وأنيقة.

قد تعتقد العديد من السيدات أن فترة الحمل ليست الفترة المثالية لاعتماد مغامرات الموضة، ولكن هذا لم يكن عائقاً أمام تألق زوي سادانا بتصاميم متجددة وأنيقة من فترة إلى أخرى، وهذا بالتحديد ما ميزها عن غيرها من النجمات.

شاهدي معنا أجمل التصاميم التي ظهرت بها زوي سالدانا خلال فترة حملها، وأخبرينا برأيك.

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