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الجمهور ينتقد إطلالة أنبيلا هلال ويمدحها

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الجمهور ينتقد إطلالة أنبيلا هلال ويمدحها الجمهور ينتقد إطلالة أنبيلا هلال ويمدحها

السبت 18-10-2014 13:07

ظهرت المذيعة الأنيقة أنابيلا هلال على مسرح برنامج Arab Idol بفستان وردي رائع من المصمم انطوان القارح فشبهها المتابعون بالسندريلا الأنيقة أو الباربي الناعمة ، بحيث أظهر الفستان أنوثة وأناقة المذيعة المتألقة .
وعلى الرغم من أن الجمهور قد أبدى إعجابه بإطلالة أنابيللا هلال الا أن البعض قد انتقد التشابه الكبير بين تصميم أنطوان القارح وفستان المصمم اللبناني جورج حبيقة من مجموعة موسم ربيع وصيف 2014 ، إذ تشابهت التصاميم إلى حد كبير باللون والتصميم كذلك . فهل هذا التشابه بين التصميمين كان صدفة ؟ 
شاهدي إطلالة أنابيللا هلال في آخر حلقات آراب آيدول وأخبرينا برأيك .

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سيدتي