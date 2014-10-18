أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الحبس عامين وغرامة 30 ألف جينه لنجل عزة الجرف

Google+ Print
الحبس عامين وغرامة 30 ألف جينه لنجل عزة الجرف الحبس عامين وغرامة 30 ألف جينه لنجل عزة الجرف

الحبس عامين وغرامة 30 الف جينه لنجل عزة الجرف بتهمة خرق قانون التظاهر

قضت محكمة جنح أكتوبر أول بمعاقبة نجل القيادية الإخوانية عزة الجرف، أشرف، بالحبس سنتين و30 ألف جنيه غرامة، وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بقطع الطريق والتظاهر دون تصريح، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة 6 أكتوبر .

كانت نيابة أول أكتوبر، برئاسة عمرو مخلوف، أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يشاركان فى مسيرة لجماعة الإخوان، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة 6 أكتوبر، وهم يستقلون سيارة المتهم الثانى، الذى تبين أنه كان يشارك بذات السيارة فى مسيرة خلال نهاية شهر أغسطس الماضى، تم خلالها حرق سيارة أمن مركزى أمام مول العرب بمدينة أكتوبر، وسرقة سلاح ميرى من السيارة و100 طلقة نارية كانت بحوزة المجند سائق السيارة الذى هرب من النيران للنجاة بحياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا