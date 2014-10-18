الحبس عامين وغرامة 30 ألف جينه لنجل عزة الجرف

الحبس عامين وغرامة 30 الف جينه لنجل عزة الجرف بتهمة خرق قانون التظاهر

قضت محكمة جنح أكتوبر أول بمعاقبة نجل القيادية الإخوانية عزة الجرف، أشرف، بالحبس سنتين و30 ألف جنيه غرامة، وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بقطع الطريق والتظاهر دون تصريح، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة 6 أكتوبر .

كانت نيابة أول أكتوبر، برئاسة عمرو مخلوف، أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يشاركان فى مسيرة لجماعة الإخوان، أمام مسجد أبو بكر الصديق بمدينة 6 أكتوبر، وهم يستقلون سيارة المتهم الثانى، الذى تبين أنه كان يشارك بذات السيارة فى مسيرة خلال نهاية شهر أغسطس الماضى، تم خلالها حرق سيارة أمن مركزى أمام مول العرب بمدينة أكتوبر، وسرقة سلاح ميرى من السيارة و100 طلقة نارية كانت بحوزة المجند سائق السيارة الذى هرب من النيران للنجاة بحياته.