وزير السياحة يعقد اجتماعًا مع رئيس تحالف شركات ومكاتب السياحة الألمانية

عقد هشام زعزوع وزير السياحة اجتماعا مع توماس بويسل (Thomas Boesl) رئيس تحالف شركات ومكاتب السياحة الألمانية (QTA) أكد خلاله أن انعقاد المؤتمر السنوى لتحالف شركات ومكاتب السياحة الألمانية فى الأقصر خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجارى، سوف يتيح الفرصة للوفد الألمانى الذى يمثل أكبر تجمع من المهنيين السياحيين فى السوق الألمانى للتعرف بشكل واقعى على طبيعة الأمور فى المقصد المصرى بوجه عام وفى الأقصر بوجه خاص بما يكفل التعاون لاستعادة الحركة السياحية من السوق الألمانية إلى هذه المدينة السياحية الفريدة.

وصرح رئيس تحالف الشركات والمكاتب السياحية الألمانية بأنه على صلة وثيقة بالمقصد السياحى المصرى منذ تنظيم هذا المؤتمر بالقاهرة عام 2007، وأنه على ثقة بأن كل المشاركين فى فعاليات المؤتمر هذا العام سوف يعيشون تجربة لا مثيل لها بمدينة الأقصر الرائعة التى تسحر كل من يشاهدها، وسوف تتاح الفرصة لكل شركات السياحة الألمانية التعرف عن قرب على كل المقومات السياحية التى تتمتع بها الأقصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى أنحاء العالم .

وأعرب رئيس الاتحاد عن شكر مجلس ادارة تحالف مكاتب السياحة و المشاركين لوزارة السياحة المصرية مؤكدًا دعمها لقامة هذا المؤتمر والذى يعد أكبر المؤتمرات السياحية بألمانيا

وعقد وزير السياحة والسيد رئيس اتحاد تكتلات شركات ومكاتب السياحة الألمانية والدكتور محمد حجازى سفير مصر لدى ألمانيا لقاءًا صحفيًا موسعًا مع عدد من وسائل الإعلام وبحضور اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، حيث استهل وزير السياحة المؤتمر الصحفى بتكرار الشكر لتحالف الشركات الألمانية لعقدهم مؤتمرهم السنوى فى الأقصر مشيرا إلى الجهود التى بذلتها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لإخراج هذا الحدث الهام بهذه الصورة المشرفة، كما أشاد الوزير بجهود محافظة الأقصر والجهات الأمنية لتحقيق التأمين المتميز لهذا الحدث الكبير.

كما أوضح الوزير أن هناك بوادر أمل لمجئ طائرات مباشرة إلى الأقصر وهو ما سيؤدى بدوره إلى تنشيط المقاصد السياحية المصرية التى تتميز بمنتج السياحة الثقافية مثل أسوان.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم دعوة تجمعات سياحية كبرى أخرى إلى الأقصر لجذب مزيد من النظر إليها، مضيفا أنه سيتم دراسة إمكانية نقل إقامة ITB أفريقيا من شرم الشيخ إلى الأقصر.

كما تحدث رئيس اتحاد تحالف شركات السياحة الألمانى الذى استهل كلمته بتقديم الشكر لكافة الأطراف المصرية التى ساهمت فى هذا الحدث كما أشاد بحفاوة أهالى الأقصر بالضيوف الألمان كما أكد على أن الأقصر مقصد سياحى آمن وهو ما سوف ينقله للجانب الألمانى عند عودته.

وأشار إلى فعاليات المؤتمر والتى حققت نجاحًا كبيرًا وأوضح أنه قد اتفق مع شركات السياحة ومكاتب السياحة المشاركين فى المؤتمر على أن يتم البدء فورا فى الترويج للمقصد المصرى وخاصة الأقصر.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر اللواء طارق سَعْد الدين أن الأقصر سوف تظل دائما عند حسن ظن منظمى الرحلات وشركات السياحة وأيضا السائحين.

وطالب بويسل (Thomas Boesl) بضرورة البدء فى عودة البرامج السياحية المشتركة بين الأقصر والبحر الأحمر، وعن كيفية اجتذاب المؤتمر لعقده فى مصر تعذر إقامته فى إسرائيل للأوضاع السياسية بها أوضح أن السبب الرئيسى ما وجده من حماس من الجانب المصرى لإقامة هذا المؤتمر فى مصر.

كما تحدث السفير محمد حجازى حيث أشاد بالعرض الذى تم فى معبد الكرنك أثناء افتتاح فعاليات المؤتمر الذى كان له عظيم الأثر لدى المشاركين فى المؤتمر موجها الشكر لكافة الجهات القائمة على الحدث وأيضا الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار لموافقته على إقامة هذا العرض فى معبد الكرنك.

وشدد محمد جمال مدير المكتب السياحى المصرى فى ألمانيا على الانطباع الرائع لدى الشركات السياحة الألمانية عن القيادة السياحية فى مصر الممثلة فى وزير السياحة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات فى الجامعات الألمانية لاستطلاع الرأى حول انحسار السياحة الألمانية إلى مصر حيث أظهرت أن تخوف الجانب الألمانى كان من الناحية الأمنية وهو ما دعا إلى اتخاذ إجراءات لتأكيد أمن وأمان المقصد المصرى والتى على رأسها حملة تليفزيونية مع مايكل بالاك والتى سوف تعتمد على شقين البحر الأحمر والأقصر كما تم عمل برامج عمل مشتركة مع منظمى الرحلات هذا إلى جانب الترويج فى المجلات المهنية علاوة على التفاوض مع شركات الطيران الألمانية والذى أسفر عن استقدام رحلات جديدة مباشرة إلى الأقصر من ألمانيا بمعدل ستة رحلات أسبوعيا، مشيرًا إلى اعتزام وزارة السياحة استضافة تجمعات مماثلة لتجمع QTA فى الأقصر تصل فى إجماليها لحوالى خمسة آلاف من مكاتب السياحة فى ألمانيا التى تقوم بالبيع مباشرة إلى السائح وذلك من إجمالى عشرة آلاف مكتب فى ألمانيا.

أ ش أ