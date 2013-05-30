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وزير الداخلية يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة

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وزير الداخلية يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة وزير الداخلية يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة

كتب : محمد بركات منذ 8 دقائق

قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بجولة تفقدية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم، لعدد من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة والأكمنة والتمركزات المنتشرة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وتفقد الوزير أقسام شرطة الدقي وإمبابة والخدمات الأمنية بميدان الجلاء وكوبري قصر النيل بشارع الجلاء، وكمين المماليك المؤدي لشارع صلاح سالم، وقسم شرطة ثان مدينة نصر.

واطمأن إبراهيم على الانتشار الأمني وجدية وانضباط القوات في أدائهم لمهامهم، كما التقى عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بالأقسام ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بلاغاتهم.

كما وجه الوزير أثناء تفقده لقسم شرطة ثان مدينة نصر، بتحويل أحد طلبة كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، والذي كان يعاني أثناء تواجده بالقسم من ارتفاع درجة الحرارة، إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر لتوقيع الكشف الطبي عليه وصرف العلاج اللازم له.

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