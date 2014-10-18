أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - تشيلسي يتجاوز غياب كوستا بهدفين في كريستال بالاس بمشاركة صلاح

Google+ Print
بالفيديو - تشيلسي يتجاوز غياب كوستا بهدفين في كريستال بالاس بمشاركة صلاح بالفيديو - تشيلسي يتجاوز غياب كوستا بهدفين في كريستال بالاس بمشاركة صلاح

واصل تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي، حتى في غياب هدافه الأول دييجو كوستا، ليفوز على مضيفه كريستال بالاس 2-1 في الجولة الثامنة من المسابقة.

وحقق تشيلسي انتصاره السابع في الدوري، ليواصل ابتعاده بصدارة المسابقة عن مانشستر سيتي الوصيف والذي فاز على توتنام هوتسبر 4-1.

ورفع فريق جوزيه مورينيو رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن السيتزن.

وغاب هداف تشيلسي دييجو كوستا عن المباراة بسبب الإصابة، حيث خرج من قائمة البلوز التي شهدت تواجد المصري الدولي محمد صلاح على مقاعد البدلاء قبل مشاركته في الدقيقة 86.

افتتح البرازيلي أوسكار النتيجة لتشيلسي في الدقيقة السادسة من ركلة حرة رائعة.

وأضاف سيسك فابريجاس الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد جملة فنية رائعة، وهو الهدف الأول له هذا الموسم.

وقلص فرايزر كامبل النتيجة لكريستال بالاس بهدف في الدقيقة 90 بعد خطأ من فيليبي لويس ظهير تشيلسي في التعامل مع ويلفريد زاها الذي صنع الهدف.

وشارك صلاح في الدقيقة 86 بديلا لإدين آزار، ولكن الوقت لم يسعفه لتقديم الكثير لتشيلسي.

يجدر الإشارة إلى أن تشيلسي لعب 50 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد سيزار أزبيلكويتا في الدقيقة 40 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على ميل جيدتناك.

وبعدها بثلاث دقائق، طرد الحكم دامين ديلاني من صفوف كريستال بالاس بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

شاهد أهداف المباراة

شاهد ملخص لمسات صلاح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي