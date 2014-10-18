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وزير لبناني: لم نعد نستقبل «رسميا» أي نازح سوري

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وزير لبناني: لم نعد نستقبل «رسميا» أي نازح سوري وزير لبناني: لم نعد نستقبل «رسميا» أي نازح سوري

صرح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس، السبت، بأن بلاده لم تعد تستقبل رسميا أي نازح سوري باستثناء الحالات الانسانية بسبب عدم قدرتها على استقبال مزيد من النازحين.

ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن الوزير قوله إن «لبنان لم تعد تستقبل رسمياً أي نازح سوري»، إلا انه قال أن هناك استثناءات، وأوضح «يجب أن يكون هناك سبب إنساني يسمح له النازح بالدخول، وهذا الأمر تبتّه وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية».

وأكد: «أوقفنا النزوح، وأبلغنا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أننا لم نعد قادرين على استقبال النازحين».

وأكدت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، نيتيت كيلي، أن بيروت زادت من قيودها على دخول النازحين السوريين.

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