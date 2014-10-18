وزير التعليم العالى يتفقد مستشفيات الدمرداش والقصر العينى وأبوالريش الجامعي

قام الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس حيث تفقد أقسام الطوارىء والباطنة وجراحات العظام والرعاية المركزة والأشعة الداخلية وقسطرة المخ،كما تفقد أعمال التطوير بقسم جراحة المخ والأعصاب وقسم العمليات المجمع لمستشفى الجراحة وقاعات التدريب.

وأكد الوزير – خلال الزيارة- على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكافة المرضى دون إبطاء أو تأخير خاصة في حالات الطواريء و تواجد الأساتذة والأطباء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في كافة الأقسام بالمستشفيات الجامعية.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة التخلص من النفايات الطبية ومخلفات التمريض بطريقة أمنه وسليمة وتشديد الرقابة ومتابعة الشراكات المتعاقد معها والمحارق لضمان عدم إعادة تدويرها مرة أخرى.

وأشاد وزير التعليم العالي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل رفع العبء عن كاهل المرضى والمواطنين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الجامعية وخاصة محدودي الدخل والعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء والتدريب وتحسين الخدمة الطبية.

كما استمع الوزير إلى شكاوى بعض المرضى بالمستشفى ووجه بضرورة إزالة كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون الانتظار لدفع تكاليف علاجية.

من ناحية أخرى، تفقد الوزير مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد التابع لجامعة القاهرة والتقى بمدير المستشفى ونائبه وبعض أعضاء هيئة التدريس وناقش معهم بعض المشكلات التي توجهها وخاصة المشاكل المالية ثم قام بجولة في أقسام العمليات الجراحية والتي تضم 12 غرفة عمليات ووحدات المناظير والأشعة والرعاية المركزة والحالات الحرجة.

كما قام بجولة مفاجئه لمستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال تفقد خلالها العيادات الخارجية واستمع إلى المعوقات التي تواجه المستشفى في سبيل أدائها للخدمة الطبية للأطفال وعلى رأسها نقص التمريض وخاصة التخصصي منه وبعض الدرجات الوظيفية ، وشدد على ضرورة العمل على استيعاب كافة المرضى وحل مشكلة توافر التمريض.

كما اقترح الوزير ضرورة إنشاء إدارة للعلاقات العامة والإعلام بكل مستشفى جامعي تكون مهمتها التواصل مع الرأي العام والإعلام وإمداده بالمعلومات الصحيحة عن كل مستشفى وفقًا للحقيقة.

أ ش أ