وزير الدولة الإماراتي ومحافظ الجيزة يتفقدان كوبري مزلقان أرض اللواء

تفقد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية في مصر يرافقه محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، والسفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات لدى مصر، إنشاءات جسر مزلقان أرض اللواء بالجيزة الذي يتم تنفيذه ضمن المشروعات الإماراتية في مصر.

يأتي إنشاء الجسر الجديد فى إطار المشروع الإماراتي لبناء 4 جسور بمحافظة الجيزة يجري إنشاؤها بمناطق أرض اللواء وناهيا وبشتيل بالجيزة، بهدف تخفيف الازدحام المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتقليص عدد الحوادث والخسائر الناجمة عنها والتي وصلت إلى حوالي 2000 حادث في العقد الماضي.

وأكد الدكتور الجابر، وجود مؤشرات عديدة على عودة الحيوية والنشاط إلى الاقتصاد المصري، معربا عن ثقته بأن هذه المؤشرات ستزداد يوماً بعد يوم.

وقال، “تركز توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على السرعة والإتقان في إنجاز جميع المشروعات بما يؤكد الوقوف في صف واحد مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ويسرني الإطلاع على تقدم سير العمل في جسر أرض اللواء، حيث أثبتت السواعد المصرية العاملة في المشروع عزيمتها القوية وحرصها على إنجاز أعمال الإنشاءات على أفضل وجه”.

وأشار الجابر إلى أن التنسيق وتضافر الجهود بين المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية من جهة، وجميع الجهات المعنية بالتنفيذ في مصر من جهة أخرى، من العوامل الأساسية التي تساعد في تقدم العمل ونجاحه.

وأضاف، “نتطلع إلى إنجاز المشروعات في الوقت المحدد لتحقيق الهدف النهائي منها وهو خدمة المجتمع والاقتصاد المصري، حيث يجري التركيز بصورة خاصة على مشروعات البنية التحتية؛ لأنها تشكل الركائز الأساسية التي تستند إليها كافة جهود التنمية الاقتصادية”.

ويستفيد من تسهيل الحركة المرورية الذي تحققه هذه الجسور أكثر من 3 ملايين شخص، وتجاوزت نسبة الإنجاز في جسر أرض اللواء 92%، ويزيد عدد العاملين بالمشروع على 1200 عامل.

ويهدف هذا الجسر إلى تفادي الحوادث المرورية بشكل كامل عند تقاطع مزلقان أرض اللواء والذي كان يعتبر من أخطر المزلقانات التي تسببت بالكثير من الحوادث المؤسفة.

من جانبه، قال محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، إن جسر أرض اللواء واحد من الجسور التي يتضمنها المشروع الإماراتي لحل مشكلات المرور بتلك المنطقة المعروفة بكثافتها السكانية الكبيرة والذي سيكون له أهمية كبيرة حيث سيتمكن سكان المنطقة بعد الانتهاء من تلك الجسور من العبور بأمان.

وأضاف إن الأعمال الانشائية على مزلقان أرض اللواء تتضمن 3 جسور، الأول هو جسر للمركبات من حارة واحدة للخروج من أرض اللواء إلى شارع السودان بطول 550 متراً وعرض 8 أمتار، والثاني هو مطلع جسر ناهيا من شارع السودان يلتقى بأعلى جسر ناهيا ثم يتجه يميناً إلى شارع ترعة الزمر، بطول 350 متراً وعرض 8 أمتار، والثالث جسر للمشاة بجوار جسر أرض اللواء بطول 130 مترا، وستسهم جميعها في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بالمنطقة.

ومن المخطط إنجاز جسري “أرض اللواء” و”بشتيل المحطة” بالجيزة في نهاية أكتوبر الجاري، حيث تم بالفعل الانتهاء من أعمال الإنشاءات والأعمال الصناعية على مزلقان أرض اللواء – ناهيا ويجري وضع اللمسات النهائية للتسليم.

كما يستمر العمل لإنهاء الجسر الثالث في الشون بالغربية في نهاية ديسمبر المقبل، وفي الجسر الرابع في طلخا بالدقهلية في نهاية مارس 2015، والتي ستسهم جميعها في حل مشكلة الاختناقات المرورية وتيسير حركة المواطنين ويحد من الحوادث المتكررة.

ويجري العمل على قدم وساق في الإنشاءات الجديدة الخاصة بجسر مزلقان بشتيل المحطة والذي يتكون من جسر للمركبات بطول 480 مترًا، ويضم حارتين يصل عرض كل منها إلى سبعة أمتار بإجمالي 14 مترًا، وهو يربط بين منطقة المهندسين والقادمين من شارع أحمد عرابي ومناطق المطار وبشتيل والبراجيل بإمبابة، ويسهل الوصول إلى الطريق الدائري، ويسهم في تفادي حوادث المرور على خط السكك الحديدية.

كما تضم إنشاء جسر للمشاة بطول 32 مترًا وبعرض 3 أمتار بما يسهل لمواطني بشتيل والبراجيل من كبار السن والمعاقين عمليات الصعود والهبوط بيسر وسهولة وبأقل مجهود.

يذكر أن المشروعات الإماراتية في مجال المواصلات والنقل تشمل أيضًا توفير 600 حافلة “أوتوبيس” للنقل العام بهدف تغطية 30% من احتياجات برنامج النقل العام في محافظة القاهرة الكبرى والمساهمة في تخفيف ضغوط الحركة المرورية على شبكة الطرق والحد من حوادث السير، ويستفيد منها ما يصل إلى 600 ألف راكب يوميًا.

وكان وزير الدولة الإماراتي قد تفقد مؤخرًا نموذج الأتوبيس الذي سيتم توريده تباعًا والذي سيتم تنفيذه بسواعد مصرية بإحدى الشركات الوطنية بالعين السخنة، إيذانا ببدء توريد الأتوبيسات بمواصفات خاصة تراعي راحة وسلامة الركاب.

أ ش أ