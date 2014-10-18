تايلاند توافق على انضمام شرطة بريطانيا إلى تحقيق في مقتل سائحين

وافقت تايلاند، السبت، على السماح للشرطة البريطانية بالانضمام إلى تحقيق في مقتل سائحين على جزيرة تايلاندية بعدما واجهت السلطات انتقادات بسبب تعاملها مع القضية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن خبراء من الشرطة البريطانية سيسافرون إلى جزيرة «كوه تاو» السياحية لمساعدة التحقيق في مقتل البريطانيين هانا ويذريدج ،23 عاما، وديفيد ميلر، 24 عاما، على أحد الشواطئ، في سبتمبر.

وجاء في البيان أنه تم التوصل لاتفاق بعدما أثار كاميرون القضية مع رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، في قمة دولية عقدت، الأسبوع الماضي، بمدينة ميلانو الإيطالية.

ولم يوضح البيان عدد المسؤولين الذين سيسافرون إلى تايلاند ولا شكل المساعدة، التي سيقدمونها.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، الكولونيل ويراتشون سوكوندهاباتيباك، الذي استولى على الحكم في انقلاب، خلال مايو، إن تفاصيل الاتفاق لم يتم التباحث بشأنها بعد لكنها ستشمل «تنسيقا وثيقا» بين سلطات تايلاند والسفارة البريطانية في بانكوك.