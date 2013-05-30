العثور علي جثة فتاة أمام كوبري السلام بالمريس غرب الأقصر

عثرت أجهزة اﻵمن بالأقصر على جثة فتاه امام كوبري السلام بقرية المريس غرب اﻻقصر.

حيث تلقى اللواء خالد ممدوح مدير أمن اﻻقصر اخطار من العميد عصام الحملى مدير المباحث بالعثور على جثة فتاه شابه فى العقد الثاني من عمرها امام كوبري السلام بقرية المريس.

وكان أهل فتاه بنجع دنقل بمدينة ارمنت قد ابلغوا عن تغيب ابنتهم عن المنزل منذ الخميس الماضي وعثرت قوات المن علي جثة الفتاة مشوهة الملامح نتيجة وجودها فى المياه.

ومن جانبة أكد مدير المباحث انه لم يتم تحديد سبب الوفاة الى اﻵن حتى ورود تقرير الطب الشرعي مع استبعاد وجود شبه جنائية وان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.