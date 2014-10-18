مصرع 11 في مواجهات بين الجيش السوداني ومتمردين بدارفور

أكدت ولاية وسط دار فور، غرب السودان، السبت، مصرع 9 من متمردي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، واثنين من جنود الجيش السوداني أثناء محاولة الحركة الهجوم على منطقة «أعالي الزبير»، بمحلية غرب «جبل مرة» بالولاية، من أجل نهب المؤن والوقود.

وقال والي وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبدالحكم، إن المحاولات المتقطعة لمجموعة عبدالواحد باءت بالفشل، إذ دمر الجيش كامل أسلحتهم، كما أعلن عن مقتل جنديين تابعين للقوات المسلحة السودانية، مؤكدًا في هذا الصدد أن نهاية العام الجاري يمثل نهاية جيوب عصابات التمرد بمنطقة جبل مرة.

ووصف الشرتاي الأوضاع الأمنية بولاية وسط دارفور حاليا بالمستقرة بفضل جهود القوات المسلحة، وتابع: «لا توجد أي صراعات قبلية، كما أثنى على صمود الجيش السوداني في هزيمة القوة المتمردة».

وأشار الشرتاي إلى أن حكومة وسط دارفور ولجنة الأمن، مازالتا تفتحان أبواب الحوار مع الراغبين في السلام، مضيفا أن «السلطات المختصة ستطارد الذين يعلنون الحرب حتى تقضي عليهم ليعم السلام دارفور».