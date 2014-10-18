جنوب السودان تقرر منع «المصافحة» للوقاية من «إيبولا»

أصدرت حكومة جنوب السودان، السبت، تحذيرا احترازيا للشعب بوقف المصافحة، وذلك ضمن التدابير الرامية للتقليل من خطر الإصابة بفيروس «إيبولا» القاتل.

ونقلت صحيفة «الانتباهية» السودانية، عن وزير الإعلام بدولة الجنوب، مايكل مكوي، إن حكومة جوبا قررت في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت، منع المصافحة، ضمن جهود جنوب السودان لمواجهة «إيبولا».

وقال مكوي: «ينبغي على المواطنين الرد على الآخرين بكلمة (مرحبا) بدلا من المصافحة»، وتابع: «الوقت حان لاتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة بما يتماشى مع خطورة التهديد».

وكشف وزير الإعلام عن تدابير إضافية لفحص المسافرين من وإلى دول غرب إفريقيا حيث يجتاح الوباء عدة دول هناك.