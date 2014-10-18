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دعاء بصوت السيسي.. وأشرف السعد يطالب بوضعه نغمة موبايل.. (فيديو)

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دعاء بصوت السيسي.. وأشرف السعد يطالب بوضعه نغمة موبايل.. (فيديو) دعاء بصوت السيسي.. وأشرف السعد يطالب بوضعه نغمة موبايل.. (فيديو)

نشر أشرف السعد، رجل الأعمال المقيم في لندن، مساء الجمعة، مقطعًا صوتيًا للرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يتضرع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وقال «السيسى» في المقطع الصوتى: «يا رب يمكن ما يكونش ليا خاطر عندك، بس أستحلفك بخواطر من لهم خواطر عندك، إنك تهدينا وترحمنا، وتكرمنا وتنصرنا، وتعطف علينا».

ونشر «السعد» المقطع الصوتي تحت عنوان «المباهلة الجزء التاني» معلقًا: «لله درك يابن عبدالفتاح يابن حوا وآدم، ماذا بينك وبين الله؟ من علمك ومن طهر قلبك حتى تكن ممن لو أقسموا على الله لأبرهم»، مؤكدًا أنه فى صباح 3 يوليو 2013 وقف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى جميع أنحاء العالم يدعون على وأمّن على دعائهم الملايين من مؤيديهم فى جميع أنحاء العالم.

وتابع «السعد»: «وفى مساء نفس اليوم وقف السيسي وحيدا بين يدى ربه يدعو الله أن ينصره ولم يتعد في دعائه على أحد بل قال اللهم انصرنا، وكانت الملايين من الشعب المصري فى ميدان التحرير يرفعون أيديهم إلى السماء، وكأنهم يسمعون دعاء السيسي، وكانت أبواب السماء مُفتحة أمامه فاستجاب الله له ولملايين المصرين قبل أن يختم الدعاء»، مختتمًا بتساؤل: «مباهلة دى ولا مش مباهلة يا فقهاء يا بتوع الفقه.. اسمع واحكم بنفسك فأنا على الحياد».

وعلق «السعد» على الفيديو قائلا: «لازم يحطوه نغمة على التليفونات ويقولوا لو عايز الدعاء بصوت الرئيس اضغط واحد».

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