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محلب يشهد توقيع اتفاقيتين لـ«تكريك قناة السويس»

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محلب يشهد توقيع اتفاقيتين لـ«تكريك قناة السويس» محلب يشهد توقيع اتفاقيتين لـ«تكريك قناة السويس»

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، توقيع اتفاقيتين مع الشركات الفائزة بأعمال التكريك بهيئة قناة السويس، حيث تم العقد الأول بين هيئة قناة السويس وشركة الجرافات الوطنية الإماراتية، والعقد الثاني بين هيئة قناة السويس وشركة «بردجينج إنترناشيونال»، ووقعهما نيابة عن هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح محلب أن التحالفات الجديدة تضم كبرى شركات الكراكات في العالم، مضيفا أن العمل في قناة السويس يسبق الموعد الزمني المخصص له.

وأكد محلب، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، السبت، أن العمل يسبق الموعد الزمني بثلاثة أشهر.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: «تقدمت 7 شركات عالمية للفوز في أعمال الحفر، وتم استبعاد عرض واحد لأسباب فنية، وحصلت 6 شركات على الاشتراك في أعمال التكريك التي تعد أكبر عملية تكريك في العالم».

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