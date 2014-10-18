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رسالة تحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي وتنظم مارثون الجمعة

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رسالة تحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي وتنظم مارثون الجمعة رسالة تحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي وتنظم مارثون الجمعة

جمعية رسالة

تعقد جميعة رسالة للأعمال الخيرية، مؤتمر الاحتفال بشهر التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي بشهر أكتوبر، والذي تُقيمه بالتعاون مع مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، غدًا الأحد، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا، بمقر المركز بالإسكندرية.

يُعقد المؤتمر بحضور، وكيل وزارة الصحة، دكتور أيمن عبدالمنعم، ونخبة من كبار الأطباء، وخبراء صحة الثدي بشكل خاص، ويتطرق الحضور لمناقشة أهمية الكشف المبكر للأورام، وأولويات البحث العلمي في سرطان الثدي .

وتنظم جمعية رسالة ماراثون يوم الجمعة القادمة، والذي سينطلق في تمام التاسعة من صباح ذلك اليوم، بالاشتراك مع متطوعي جمعية رسالة، و”روتاري الإسكندرية”، ومنظمات المجتمع المدني؛ لتوعية المجتمع بالمشاركة والاهتمام بصحة المرأة، وخاصة موضوع سرطان الثدي .

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