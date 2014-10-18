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أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل سيدة أعمال ونجل شقيقها

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أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل سيدة أعمال ونجل شقيقها أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل سيدة أعمال ونجل شقيقها

المتهم

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة كل من ” مي مصطفى رزق 28 سنة صاحبة شركة استيراد وتصدير، ومصابة بجرح طعني غائر بمنتصف البطن، ونجل شقيقتها أحمد السيد أحمد السيد مصاب بجروح طعنيه بالصدر والبطن والظهر والكوع الأيسر”، كما وجد بعثرة بمحتويات الفيلا وآثار دماء بأرضية حجرة النوم بالطابق الثاني وسكين مطبخ ملوثة بالدماء وآثار ‏عنف بباب خزينة حديدية وسرقة محتويات الفيلا و سرقة السيارة رقم “س ج ى 5246 ” .

وعلى الفور أمر اللواء امين عز الدين مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق من البحث جنائى لكشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو “بلال عبد الواحد محمد عثمان” وذلك بقصد السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور فى أحدى الأكمنة المعدة له بمنطقة صفط اللبن، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها مع سبق الأصرار والترصد بقصد السرقة وأرشد عن السيارة المسروقة وجميع المسروقات والتى تقدر بحوالى عشرة ملايين جنيهاً، ةجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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