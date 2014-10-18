“الصحفيين”: اتفقنا مع محلب على احتفاظ الإعلاميين بحقهم في إعداد مشروعات قوانينهم

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن لقاءه اليوم هو ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اتضح من خلاله تفهم رئيس الحكومة والدولة عمومًا لمواقف ومطالب الصحفيين والإعلاميين المشروعة.

ونقل عن رئيس الوزراء قوله نصًا، “إنه لن يفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين وسيتم إقرار القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام بالتوافق بين جميع الأطراف”.

ووصف رشوان لقاءه اليوم وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة بأنه كان إيجابيًا جدًا، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أوضح خلال اللقاء أن اللجنة التي شكلها برئاسة وزير العدل سيستعين بها لمعاونته للنظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام.

وأشار رشوان إلى أنه تم التأكيد على ما سبق الاتفاق عليه منذ فترة بأن تتولى اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام، وأنه عقب انتهاء هذه اللجنة من عملها سيتم إعداد صياغة نهائية بواسطة لجنة مصغرة مشتركة بين الحكومة وممثلي اللجنة المشار إليها تمهيدًا لإصدار القوانين.

ولفت ضياء رشوان إلى أنه أكد هو ورئيس المجلس الأعلى أن اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين والمسماه، “لجنة إعداد التشريعات الصحفية والإعلامية” ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل لبدء عملها على الفور الساعة 5 عصرًا، والمكونة من 24 عضوًا مؤسسين، وهم الآتية أسماؤهم عن نقابة الصحفيين كل من، “النقيب ضياء رشوان”، وأعضاء هيئة المكتب، “جمال فهمي، كارم محمود، خالد ميري، جمال عبد الرحيم”، إضافة إلى خالد البلشي مقرر التشريعات.

وسيحضر عن المجلس الأعلى للصحافة كًُلًا من، “جلال عارف، صلاح عيسى، محمد سلماوي، دكتور حسن عماد مكاوي، حمدي مصيلحي” رئيس نقابة الطباعة والنشر، إضافة إلى الفقيه القانوني “نور الدين فرحات”.

وسيحضر عن الإعلاميين كُلًا من “عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلاميون حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي، حافظ الميرازي، علي عبد الرحمن، الدكتورة لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، ياسر عبد العزيز”.

وأوضح النقيب أنه من المقرر أن تقوم لجنة الـ24 في اجتماعها الأول باستكمال تشكيلها وتحدد جدول أعمالها ومواعيد الانتهاء من عملها، وفور الانتهاء من المشروعات وصياغتها نهائيًا سيتم تقديمها لسلطة التشريع.

وشدد رشوان على أن اللجنة ستقدم ما ستنتهي إليه سريعًا إلى السلطة التشريعية، سواء كانت الرئيس عبد الفتاح السيسي أم كان البرلمان المرتقب.

يذكرأن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء شكل مؤخرًا لجنة لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، تتكون من المستشار محفوظ صابر وزير العدل رئيسًا لها، وتضم فى عضويتها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، والدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إلى إصدار بيان مشترك للرد على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إن صدور هذا القرار المخالف للمادة “77″ من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفة المادة “70″ من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضًا.

أ ش أ