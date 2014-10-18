مباشر أوروبا الشوط الثاني .. تشيلسي 1-0 كريستال بالاس، أرسنال 1-2 هال سيتي، ريال 2-0 ليفانتي

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لأهم مباريات الدوريات الأوروبية يوم السبت.

وتقام الآن مباريات تشيلسي مع كريستال بالاس، وأرسنال مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد مع ليفانتي في الدوري الإسباني.

أبرز الأحداث

تشيلسي.. تقدم أوسكار لتشيسي في الدقيقة السادسة من تسديدة رائعة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك كريستال بالاس.

أرسنال .. أليكسس سانشي في الدقيقة 13، بعد ما نجح في اختراق دفاع هال سيتي قبل أن يسدد صاروخ في مرمى هال.

- ريال مدريد .. الدقيقة 13 كريستيانو رونالدو يحرز هدف ريال مدريد في مرمى ليفانتي.

هال سيتي .. الدقيقة 18 محمد ديامي ينجح في إدراك التعادل لهال سيتي أمام أرسنال، في لقطة اعترض عليها كثيرا لاعبي أرسنال بحجة ارتكاب مخالفة من قبل ديامي.

ريال مدريد.. تشيتشاريتو يسجل هدف ريال مدريد الثاني في مرمى ليفانتي.

هال سيتي .. أبل هيرنانديز يحرز هدف النمور الثاني في مرمى أرسنال بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

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تابع مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

تابع مباراة أرسنال وهال سيتي

تابع مباراة ريال مدريد وليفانتي

أهم النتائج

وكان مانشستر سيتي تغلب على توتنام بأربعة أهداف مقابل هدف في وقت سابق من مباريات السبت.

شاهد- رباعية سيتي في مرمى توتنام بأقدام أجويرو