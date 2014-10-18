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جرانادا يخسر 4 مرات متتالية في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 38 عاما

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جرانادا يخسر 4 مرات متتالية في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 38 عاما جرانادا يخسر 4 مرات متتالية في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 38 عاما

(إفي): تلقى نادي جرانادا أربع هزائم متتالية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأمر الذي لم يحدث له منذ عودته إلى الدرجة الأولى قبل أربعة مواسم، ولم يكن قد تعرض له منذ 38 عاما.

وخسر فريق المدرب خواكين كاباروس أمس الجمعة بهدف أمام رايو فايكانو في مستهل الجولة الثامنة من البطولة، بعد أن سقط من قبل أمام ليفانتي 2-0 وبرشلونة 6-0 ومالاجا 2-1 في الجولات الثلاث السابقة.

ومنذ أن عاد النادي الأندلسي إلى الدرجة الأولى قبل أربعة مواسم، تعرض جرانادا سبع مرات للخسارة في ثلاث مباريات متتالية، إلا أنه لم يخسر أربع مباريات على الترتيب.

وتعود ذكريات الفريق مع تجربة كهذه إلى 38 عاما مضت، عندما خسر خمس مباريات متتالية في موسم 1975/1976 كلفته وقتها الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ورغم سوء النتائج، لا يزال جرانادا بعيدا عن منطقة الهبوط، بفضل النقاط الثماني التي حصدها في الجولات الأربع الأولى من انتصارين وتعادلين.

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