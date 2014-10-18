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كوستا خارج قائمة تشيلسي وصلاح احتياطيا أمام كريستال بالاس

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كوستا خارج قائمة تشيلسي وصلاح احتياطيا أمام كريستال بالاس كوستا خارج قائمة تشيلسي وصلاح احتياطيا أمام كريستال بالاس

خرج الإسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي من قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة كريستال بالاس، بينما جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

ويحل المتصدر تشيلسي ضيفا على كريستال بالاس في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وكان جوزية مورينيو المدير الفني لتشيلسي قد أكد يوم الجمعة أن هنالك شكوك تحوم حول مشاركة كوستا بسبب إصابته مع منتخب بلاده إسبانيا.

نفس الحال ينطبق على أندريا شورلي جناح البلوز، فخرج هو الأخر من قائمة تشيلسي، بينما يقود لويك ريمي خط هجوم الفريق.

ويحرس تيبو كورتوا مرمى تشيلسي أمامه رباعي الدفاع إيفانوفيتش، جاري كاهيل، جون تيري و سيزار أزبيليكويتا.

بينما يلعب ماتيتش بجوار سيسك فابريجاس وويليان، أمامهم إدين أزار وأوسكار وريمي وحيدا في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء محمد صلاح بجوار فيليبي لويس، ميكيل وديديه دروجبا.

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