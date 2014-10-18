تجديد حبس 9 أفراد شرطة متهمين بغلق قسم المنيا الجديدة

قررت محكمة جنح مستأنف المنيا، اليوم السبت، تجديد حبس 9 أفراد شرطة من قوة قسم المنيا الجديده 15 يوماً بينهم 7 متهمين بغلق قسم الشرطة، وتعطيل مصالح المواطنين، وأثنان أخران بتهمة تحريض فتاة علي الرذيلة.

ترجع أحداث الواقعة، إلي قيام 7 من أفراد الشرطة من قوة قسم المنيا الجديدة، بالتظاهر وغلق القسم إحتجاجاً علي قرار حبس 2 من زملائهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تحريض فتاة علي ممارسة الفسق، وتدخلهم لمنع إحالة المحضر المحرر ضد زميليهما وسيدة قوادة، إلي النيابة العامة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.