الآلاف يتظاهرون في لندن مطالبين برفع الأجور وإنهاء الإجراءات التقشفية

تظاهر عشرات الألاف من البريطانيين اليوم السبت في شوارع لندن احتجاجًا على استمرار السياسات التقشفية للحكومة وعدم رفع أجور العاملين في القطاع العام.

وشارك في التظاهرة مدرسون وعمال القطاع الصحي وعمال البريد وموظفو السكك الحديدية وموظفو القطاع العام، وبعض العاملين في الشركات الخاصة وبعض الأسر وأصحاب المعاشات، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “بريطانيا تحتاج لرفع الاجور” و”لا للتقشف”.

ونظم التظاهرة مركز النقابات العمالية، الذي يمثل جميع نقابات العمال في بريطانيا، التي شهدت أيضًا مظاهرتين متوازيتين في جلاسجو وبلفاست.

وقال الأمين العام للاتحاد فرنسيس أوجرادي ان المشاركة الكبيرة في مظاهرة اليوم ترسل رسالة قوية للحكومة بأنه يجب عليها زيادة الأجور.

وأضاف، “رسالتنا هي أنه بعد أطول وأعمق أزمة للأجور سجلت في التاريخ، حان الوقت لوضع حد للتقشف الذي منع الغالبية العظمى من العمال من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي”.

يذكر أن وزير الخزانة جورج أوزبورن كان قد أكد أنه رغم تسجيل بريطانيا معدلات نمو وانتعاش اقتصادي، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن الخطة الاقتصادية طويلة الأمد للبلاد، وهو ما أثار غالبية اتحادات العمال، المطالبة بزيادة الأجور وخفض الضرائب.

أ ش أ