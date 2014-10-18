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تأجيل محاكمة ياسر على بتهمة التستر على هشام قنديل لأول نوفمبر

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تأجيل محاكمة ياسر على بتهمة التستر على هشام قنديل لأول نوفمبر تأجيل محاكمة ياسر على بتهمة التستر على هشام قنديل لأول نوفمبر

ياسر على

قررت اليوم السبت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار تامر حفيظ تأجيل محاكمة ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السابق، وذلك فى قضية اتهامه بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد، والانضمام إلى جماعة الإخوان ومساعدة قادتها لجلسة الأول من نوفمبر للاطلاع .

كانت النيابة العامة اتهمت ياسر على بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ومساعدة قادتها، حيث أنكر جميع ما نسبته إليه النيابة من اتهامات.

وأكد “علي” عدم وجود صلة له بالتستر على هشام قنديل ونفى نتائج التحريات الأمنية، التى أفادت بقيامه بتخصيص شقة بمدينة نصر لإخفاء قنديل ومحاولة تأمين رحلة هروبه إلى السودان ثم لتركيا لصدور حكم قضائى بحبسه لمدة سنة لعدم تنفيذه حكما قضائيا خلال توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء.

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