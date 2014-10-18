محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة بالعرطي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له مطر هلال بالعرطي.

فقد قام سموه مساء اليوم بزيارة خيمة العزاء في منطقة المرموم في دبي يرافقه معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد جمعة النابودة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى والد واشقاء وذوي الفقيد الذين دعوا الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمر سموه ويديمه ذخرا لشعبه وأن يحفظ قيادتنا المعطاءة ويحميها من كل مكروه.