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المعهد الفرنسى يوفر 20 منحة سنويًا للباحثين بالدكتوراه

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المعهد الفرنسى يوفر 20 منحة سنويًا للباحثين بالدكتوراه المعهد الفرنسى يوفر 20 منحة سنويًا للباحثين بالدكتوراه

قال الدكتور عمرو عدلي، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، إنه سيتم تقديم 20 منحة سنويا للباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه، لمدة 9 أشهر في جميع التخصصات المقبولة، من خلال الاتفاق الجديد بين الصندوق والمعهد الفرنسي بمصر.

وأضاف عدلي، في بيان له، السبت، أن ذلك يأتي في إطار حرص الصندوق على التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الدولية المتخصصة، للارتقاء بمنظومة البحث العلمي في ، وتوفير المناخ العلمي الملائم للباحثين والعلماء.

وأضاف عدلي أن 15 ديسمبر المقبل، هو آخر موعد لتلقى طلبات الترشيح لفترات إقامة علمية في فرنسا، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق والمعهد الفرنسي.

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