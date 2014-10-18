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«حسان» للإخوان: «من عصى الله فينا سنطيع الله فيه»

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«حسان» للإخوان: «من عصى الله فينا سنطيع الله فيه» «حسان» للإخوان: «من عصى الله فينا سنطيع الله فيه»

أوفدت الدعوة السلفية، مساء الجمعة، عددا من شيوخها، في مقدمتهم الشيوخ شريف الهواري، وأحمد الفولي، أعضاء مجلس إدارتها بالقاهرة، لزيارة الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي، في منزله للاطمئنان على صحته.

وقال شريف الهواري، في تصريحات صحفية، السبت، طالبنا الشيخ «حسان» بالصبر على «أذى وتطاول» شباب جماعة الإخوان المسلمين من «عديمي الأخلاق»، واحتساب الأجر عندالله، مضيفًا: «وكان الشيخ صابرًا ورحب الصدر، وقال لنا (لن نقابل من عصى الله فينا، بأكثر من أن نطيع الله فيه)».

وأضاف في التصريحات نشرها «موقع الدعوة السلفية»، أن الشيخ محمد حسان رحب بهم، وأن الدعوة السلفية وجهت دعوة لـ«حسان» لحضور إحدى حفلات التكريم التي تقيمها لجنة شؤون القرآن التابعة لها.

كانت مواقع وصفحات لجماعة الإخوان المسلمين شنت مؤخرًا هجومًا على «حسان»، واتهمته بـ«الخيانة»، كما اعتبرته من «شيوخ السلطة».

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