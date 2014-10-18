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بالصور… حزب النور بالفيوم يستكمل حملة “معًا للقضاء علي فيروس سي “

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بالصور… حزب النور بالفيوم يستكمل حملة “معًا للقضاء علي فيروس سي “ بالصور… حزب النور بالفيوم يستكمل حملة “معًا للقضاء علي فيروس سي “

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نظمت اللجنة الطبية لحزب النور بالفيوم المرحلة الثانية من حملة “معاً للقضاء على فيرس سى” وذلك لسكان منطقتي “قحافة والجون “.

وقدمت اللجنة خدماتها للجمهور وذلك بالتسجيل المجانى لمرضى الفيروس على موقع وزارة الصحة وطباعة موعد ومكان العلاج والكشف المجانى على فيروس “سى” وتقديم النصائح الطبية للمرضى وبلغ عدد المستفيدين من الحملة “176″ حالة سواء الكشف أو التسجيل.

وصرح الدكتور محمد المهدى أمين حزب النور ببندر الفيوم أن خطة الحزب تشمل تغطية أحياء مدينة الفيوم بكاملها وذلك إيمانا منا بدورنا فى مواجهة هذا الوباء الخطير الذى يهدد صحة المجتمع المصرى خاصة أن أكبر دولة فى عدد مرضى فيرس سى وهذا فى إطار مساعدة الدولة فى تطوير القطاع الطبى بشكل عام .

 

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